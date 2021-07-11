الخارجية الأمريكية تعلّق على أزمة سد النهضة: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة سياسية وفنية.. ولن تفرض نفسها في الملف

الشارقة - اميمة ياسر -
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، إن بلاده قلقة من استمرار أزمة سد النهضة، وأن اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 وإعلان الاتحاد الأفريقي بشأن القضية الصادر في يوليو 2020، هما أساسان مناسبان لبناء حل نهائي للقضية.
وأكد وربيرج، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم أي مساعدة سياسية وفنية في الأزمة، بما لها من خبرات في هذا المجال.
وأضاف وربيرج أن مياه النيل شيء جوهري ومهم جدًا بالنسبة لمصر والسودان، مشيرًا إلى إدراك بلاده لحاجة إثيوبيا إلى التنمية.
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة منخرطة في هذا الملف، ولديها مشاورات بين مسئولين في الدول الثلاث عبر المبعوث الخاص للبيت الأبيض جيفري فيلتمان، ولديها علاقات جيدة وقوية وتاريخية مع مصر والسودان وإثيوبيا، وأن أي دور ستلعبه واشنطن في أزمة سد النهضة لابد وأن يكون بدعوة من الدول الثلاث.
وشدد وربيرج على أنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض دورها في هذا الملف بدون السماح لها بذلك من قبل الدول الثلاث.
ودعا المتحدث الدول الثلاث إلى استئناف الحوار، قائلاً: "ليس هناك أي تقدم في هذه الأزمة بدون حوار، ونريد أن نرى حوار بنتائج وليس حوار من أجل الحوار فقط".
ورفض وربيرج المقارنة بين أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية، من حيث تعثر المفاوضات، مؤكداً أن هناك حلاً سلمياً دبلوماسياً وتفاوضياً للأزمة، مستبعدًا استمرارها لسنوات طويلة.