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المغرب.. تسجيل 9 وفيات و1057 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

أعلن المغرب اليوم عن تسجيل 1057 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و828 حالة شفاء، و9 وفيات.

 

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء / ومع / عن وزارة الصحة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بكورونا رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 542 ألفا و462 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 524 ألفا و826 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9369 .

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