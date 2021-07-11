‏الارياني: فبركات مليشيا الحوثي عن دور التنظيمات الارهابية في معارك البيضاء محاولة للتغطية على العلاقة بين الطرفين برعاية ايرانية

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ان الفبركات والأكاذيب التي تروجها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن اصطفاف عناصر التنظيمات الارهابية في المعارك الدائرة بمحافظة البيضاء، ذر للرماد في العيون.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان هذه الفبركات محاولة بائسة للتغطية على التخادم والتنسيق الميداني بين مليشيا الحوثي وتنظيمي "القاعدة، داعش" برعاية ايرانية، والتي تكشفت تفاصيلها منذ الانقلاب.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي تحاول وصم كل من يقف ضدها من اليمنيين بتهم الانتماء للقاعدة وداعش، بينما الواقع انها ومنذ احتلالها العاصمة صنعاء واستيلائها على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، قامت ببناء علاقة وثيقة مع التنظيمات الارهابية، واتسمت العلاقة بين الطرفين بالتعاون والتخادم في مختلف المجالات.

وأكد الارياني ان مليشيا الحوثي قامت بالافراج عن (252) سجينا ارهابيا في سجون جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، ووفرت ملاذ آمن لأفراد التنظيمات الإرهابية، ومكنتهم من تشييد وتحصين مواقعهم في عمق مناطق سيطرتها، ولم تدخل معهم في اي مواجهات، بل تم تنسيق العمليات القتالية بين الطرفين لمواجهة الجيش الوطني والمقاومة‏ الشعبية.

واضاف: "منذ الانقلاب عقد الطرفين تفاهمات ميدانية في أكثر من جبهة للانسحاب من مناطق وتسليمها للحوثيين للالتفاف على الجيش الوطني، وتبادل الأدوار الإجرامية المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها العربي والإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، امتداد لعلاقتهم المشتركة بالنظام الايراني‏".

وطالب الارياني المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته في وقف الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، ودعم جهود الحكومة الشرعية لحسم معركتها ضد الانقلاب، ومواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني، وإقامة الدولة التي ينشدها كل اليمنيين.