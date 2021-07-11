شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يدعم رواندا بـ 3.6 مليون دولار لتصنيع اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت رواندا اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.6 مليون دولار لدعم مختبراتها بهدف جذب المزيد من المستثمرين في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أراضيها.

وتعتزم رواند بدء تصنيع لقاحات كورونا المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي خاصة بعد نجاحها في تأمين التمويل اللازم لبناء قدرات مختبراتها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأفادت الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية في رواندا "كلير أكامانزي" في تصريحات بأن بلادها تخطط لاستثمار الأموال الممنوحة بموجب الاتفاقية في تعزيز نظام مراقبة جودة المنتجات الطبية المعتمد لدى هيئة الغذاء والدواء وتجهيز المعامل بمعدات حديثة سعيًا للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية .

ومن المتوقع أن يسهم حصول رواندا على اعتماد منظمة الصحة العالمية في تعزيز ثقة المستثمرين ممن يسعون للاستثمار في مجال إنتاج اللقاحات برواندا.