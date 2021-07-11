فلسطين وإسرائيل.. مباحثات لعباس وهرتسوغ حول العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان: " تلقى الرئيس هرتسوغ اتصالا من الرئيس الفلسطيني عباس لتهنئته على تنصيبه"، مضيفا أن هرتسوغ "شكر الرئيس الفلسطيني على مباركته".

كما أشار الرئيس الإسرائيلي خلال الاتصال على أنه " يعتزم الاستمرار في التواصل مع نظيره الفلسطيني كما فعل الرؤساء السابقون للمساعدة في دفع العلاقات بين الشعبين".



ومن جهتها قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن الرئيس عباس أكد خلال الاتصال على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس.

وتابعت أن الرئيس عباس "شدد على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخ المناسب إلى تحقيق السلام العادل والشامل.



وأدى إسحاق هرتسوغ يمين الولاء رئيسا لإسرائيل الأسبوع الماضي في جلسة احتفالية بالكنيست الإسرائيلي.

ويخلف إسحاق هرتسوغ بذلك الرئيس العاشر في تاريخ إسرائيل رؤوبين ريفلين الذي أنهى مهام منصبه بعد 7 أعوام.