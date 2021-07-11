شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 13 وفاة و1112 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

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سجلت السعودية 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة وتعافي 1189 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان حول مستجدات الجائحة في المملكة وبثته وكالة الأنباء السعودية / واس / إن إجمالي عدد الحالات في المملكة ارتفع إلى 501195 حالة، من بينها 10805 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وأضافت أن عدد المتعافين وصل إلى 482414 حالة كما بلغ عدد الوفيات 7976 حالة.