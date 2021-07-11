شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.. سلطنة عمان تسجل 52 وفاة و3217 إصابة بفيروس"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت سلطنة عمان 3217 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد و52 حالة وفاة وتعافي 7125 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وقالت وزارة الصحة العمانية في تقرير حول مستجدات الجائحة بثته وكالة الأنباء العمانية / العمانية / إن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 284905 حالات والمتعافين 257689 والوفيات 3423 فيما بلغ عدد الحالات النشطة 23793 .