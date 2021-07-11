شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" توصى بتنقية جداول المرشدين السياحيين لإجراء انتخابات مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائبة نورا على، بالعمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها، سعيًا لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين وتنقية جدول القيد الخاصة بهم من خلال قاعدة البيانات، وذلك بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وإيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية.