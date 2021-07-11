شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: ندعم الاستثمار الرياضى.. و16 مليارا حجم الأعمال المنفذة فى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن انتهاج الوزارة لنهج يعمل على عدم الاعتماد الكلى على الموازنة العام للدولة فى تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية.

وقال صبحى، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد: "نعمل على إدخال القطاع الخاص فى الاستثمار الرياضى ليس من أجل تحقيق أرباح كبيرة ولكن من أجل تقديم خدمة متميزة وبأسرع وقت لشباب مصر فى القرى والنجوع وهو استثمار اقتصادي".

وأضاف أنه على الرغم من جائحة كورنا التى تجتاح العالم أجمع إلا أنه تم تنفيذ أعمال المنظومة الشبابية بأكثر من مليار و600 مليون جنيه، وتم تنفيذ أعمال فى منظومة الرياضة بأكثر من 2 مليار جنيه، وهناك مرونة فى العمل لصالح قطاعى الشباب والرياضة.

وأكد الوزير على أن حجم الأعمال التى تم تنفيذها خلال 3 سنوات بلغ أكثر من 16 مليار جنيه، وهذا أمر لم يحدث من قبل، هذا بخلاف المشروعات التى تنفذها الوزارة كأنشطة شبابية والتى بلغت 50 مشروع بإجمالى اكثر من 5 ملايين جنيه .

وأضاف الوزير، أن الوزارة قدمت دعما قدرة 216 مليون جنيه لبرنامج الإعداد لبطل أوليمبى وكان التمويل بأمور من خارج الصندوق، كما تم دعم 55 لاعبا ممن وقع عليه الاختيار لإنجاز ميدالية أولمبية بأكثر من 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن دعم الوزارة كان له مفعول كبير، فيما تحقق من إنجاز للتأهل الأولمبى للعديد من الأبطال فى الألعاب المختلفة.

كما أكد الوزير على أن الفترة القادمة ستشهد انتخابات الأندية والاتحادات، مشيرا إلى أنها ستجرى فى موعدها المقرر وفقا للقانون، وعقب انتهاء الدورة الأولمبية.