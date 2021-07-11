شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خدمات ومتابعة وزارة الزراعة يدعو "زراعة النواب" لزيارة المراكز البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة زيارة المراكز البحثية بالوزارة للاطلاع على جهود المراكز البحثية وجهود الباحثين بهذا الصدد.

وأضاف الشناوى خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن استنباط تقاوى وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية والية التصرف فى انتاجها وحصيلة بيعها وعدد الاصناف التى تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الارز والقمح مقارنة بمحصول الاذرة، أنه يمر بشكل شبه يومى على 4 محافظات للاطلاع على المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أنه حال النظر إلى المساحات المزروعة والاطلاع عليها وتجدها بالعين أنها مزروعة فهذه دلالة على تقاوى المحاصيل الزراعية، موضحا أن المنتج المصرى له من المحاصيل له سمعة طيبة فى الخارج".

وبدوره ثمن هشام حصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب جهود وزارة الزراعة، قائلا :" نحن نتعاون من أجل المصلحة العامة واى نقد من أجل الوصول لمنتج أفضل، وأنا أعلم جيدا المنتجات المصرية منها ما يباع بأسعار عالية جدا".

وفى نهاية الجلسة أوصى رئيس لجنة الزراعة باستكمال المناقشة فى هذا الشأن مرة ثانية مع حضور مسئولين آخرين".