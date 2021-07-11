السودان يؤكد استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين ويدعو لتقديم الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

دعا الطيب أحمد الشيخ والي ولاية كسلا (شرق السودان)، المجتمع الدولي إلى سرعة الاستجابة لسد الفجوة في الاحتياجات المختلفة وتقديم الدعم اللازم فيما يخص اللاجئين الاثيوبيين، في ظل استمرار تدفقهم، واقتراب موسم الأمطار الذي سيعقد الأوضاع.

وبدأ رووف مازو مساعد المفوض السامي للاجئين لشؤون العمليات، اليوم الأحد، زيارة إلى السودان تستمر 5 أيام، على رأس وفد رفيع، للقاء مسؤولين سودانيين والوقوف على الأوضاع بمعسكرات اللاجئين في شرق السودان.

واستهل مساعد المفوض السامي للاجئين برنامجه، بزيارة ولاية كسلا، برفقة عدد من المسؤولين السودانيين، حيث التقى مع الطيب أحمد الشيخ والي ولاية كسلا المكلف؛ لبحث مجمل الأوضاع في معسكرات اللاجئين ومركز الاستقبال.

واستعرض والي كسلا، التحديات التي تواجه الولاية على كافة المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، نتيجة تزايد أعداد اللاجئين الاثيوبيين.

ومن المقرر أن يزور مساعد المفوض السامي للاجئين لشؤون العمليات، ولاية القضارف؛ ليلتقي بالوالي علي سليمان، كما سيزور معسكرين للاجئين.