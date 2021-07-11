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بيان رسمي بعد إصابة سيدة وطفليها في انهيار سور السكة الحديد بالخانكة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدرت محافظة القليوبية بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أوضحت فيه ملابسات واقعة الانهيار الجزئي لسور محطة 23 يوليو بالخانكة، بسبب لودر القمامة وإصابة سيدة وطفليها، إذ نفت المحافظة ما تردد بشأن وفاة السيدة المصابة وسوء حالة طفليها.

وجاء في البيان أنه لا صحة لما تردد وأن صحة الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام أعمال النظافة بالشارع الرئيسي مزلقان ٢٣ يوليو جوار السكة الحديد، اصطدم لودر النظافة بالسور في حين تصادف مرور إحدى السيدات وبرفقتها طفلان عمر ٦ سنوات خلف السور فحدث انهيار جزئي بالسور المتهالك عليهم، ما أسفر عن كسر بالقدم اليسرى للطفل الأول، وكدمات في القدم اليمنى للطفل الثاني، وكدمة خفيفة بالرجل اليمنى للأم، وجميع الحالات مستقرة، وجرى علاجهم ونقلهم إلى مستشفى السلام تحت رعاية طبية كاملة، فيما جرى تسليم السائق إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وكشف البيان أن السور متهالك، وجرت مخطابة هيئة السكة الحديد أكثر من مرة لتجديده وإعادة بنائه، ولم يتم التنفيذ حتى الآن، مشيرًا أن الحادث قضاء وقدر وليس به شبهة جنائية كما ادعى البعض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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