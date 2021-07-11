إلغاء الامتحان وبلاغ للنيابة.. "التعليم" تكشف عقوبة الغش لـ 15 طالباً بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن اتخاذ عقوبات مشددة حيال الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، وخالفت القواعد والإجراءات الرسمية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على فيسبوك، بيـانا بشأن الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم الأحد.

كان فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت.

وأدى 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وجاءت العقوبات كالتالي: