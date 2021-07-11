العراق: منع إيران تدفق مياه الأنهار المشتركة سيؤدي إلى شح المياه بديالى

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، أن قطع إيران للمياه عن أنهار (سيروان والكارون والكرخة)، سيؤدي إلى شح المياه بمحافظة ديالى العراقية.

وأوضح الحمداني - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن بلاده ستلجأ إلى المجتمع الدولي من أجل تقاسم إطلاق حصة العراق المائية القادمة من هذه الأنهار، حسب المواثيق الدولية.. داعيا إلى اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه.

وقال "تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا أننا لم نحصل على إجابة حتى الآن".. مضيفا أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور بدون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".