اكتشاف مزيد من جثث الضحايا في مبنى ميامي المنهار

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية "ميامي-ديد"، اليوم الأحد، اكتشاف المزيد من جثث الضحايا تحت أنقاض البرج السكني المنهار في منطقة ميامي.

وقالت رئيسة البلدية إن عدد من تأكد مقتلهم في انهيار البرج السكني في منطقة ميامي الشهر الماضي ارتفع إلى 90.

كان العدد قد وصل أمس السبت إلى 86 مع استمرار البحث عن جثث الضحايا بين الأنقاض في المدينة الواقعة جنوب شرق ولاية فلوريدا.

ولم يتم انتشال أي ناجٍ على قيد الحياة من تحت الأنقاض منذ الساعات الأولى التي أعقبت انهيار البرج جزئياً في ساعة مبكرة من صباح 24 يونيو الماضي.

ولم يحدد المحققون بعد سبب انهيار المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاماً.