تأييد أحكام بالسجن على محمد بديع و تسعة من قيادات الإخوان في مصر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 11 - يوليو - 2021 7:29 مساءً

أيدت محكمة النقض المصرية أحكاماً بالسجن على المرشد العام للإخوان المسلمين وتسعة من قادة الجماعة في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير عام 2011.

وقضت المحكمة بتأييد أحكام بالسجن 25 عاما على المرشد العام محمد بديع، وتسعة من قادة الجماعة، وأحكام محكمة النقض نهائية ولا يمكن الطعن بها.

ولكن محكمة النقض برأت ثمانية آخرين من قادة الإخوان، وألغت أحكام محكمة الجنايات بحبسهم 15 عاما.

والعشرة المحكوم عليهم بالسجن 25 عاما هم، إضافة الى المرشد محمد بديع، رشاد البيومي ومصطفى الغنيمي ومحمود زناتي وحازم فاروق وإبراهيم أبو عوف ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ومحيي حامد وسعد الحسيني.

ويأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من تأييد محكمة النقض، في 14 يونيو، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

ومن ضمن القياديين الذين حكم عليهم بالإعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أحكام الإعدام وحملة القمع التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاح الجيش المصري في العام 2013 بحكم الرئيس الراحل المنتمي اليها محمد مرسي.