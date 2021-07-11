إسرائيل تقرر خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في “إسرائيل” “الكابينت”، مساء اليوم الأحد، على خصم ما يقارب 597 مليون شيقل من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، إن “الكابينت” صادق على توصية وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأوضح أنه سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال “المقاصة” المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من “المقاصة”.

وفي العام الماضي، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية حسين الشيخ، أن الحكومة الإسرائيلية حوّلت أموال “المقاصة” لحساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ، إن “إسرائيل” حوّلت كامل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة، والبالغة قيمتها، ثلاثة مليارات و768 مليون شكيل” (حوالي 1.14 مليار دولار).

وإيرادات “المقاصة” هي ضرائب تجبيها “إسرائيل” نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

ومنذ مايو/ أيار العام الماضي، رفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة من “إسرائيل”، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردا على إعلان “تل أبيب” نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

لكن السلطة أعلنت في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، استئناف التنسيق “الأمني والمدني” مع “إسرائيل”.