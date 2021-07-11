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إصابة 13 شخصاً جراء اقتحام سيارة لسوق مكتظّ في “سانت فلوريان” النمساوية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

قوات الشرطة في النمسا

أصيب مالا يقل عن 13 شخصاً بإصابات متفاوتة ظهر اليوم الأحد، في النمسا، جراء صدمهم من قبل سيارة في أحد الأسواق.

وصرحت الشرطة النمساوية أن السيارة اصطدمت بحشد من الناس في سوق الأحد في بلدة سانت فلوريان النمساوية، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا، ثلاثة منهم على الأقل في حالة خطرة.

وبحسب موقع “ORF”، قال المتحدث باسم الشرطة، كليمنس لينر، إنه لم يتضح على الفور سبب اصطدام السيارة، وكان السائق يبلغ من العمر 87 عاما. ويرجح أنه فقد السيطرة على سيارته، وسط ترجيحات بارتفاع عدد المصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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