إصابة 13 شخصاً جراء اقتحام سيارة لسوق مكتظّ في “سانت فلوريان” النمساوية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أصيب مالا يقل عن 13 شخصاً بإصابات متفاوتة ظهر اليوم الأحد، في النمسا، جراء صدمهم من قبل سيارة في أحد الأسواق.

وصرحت الشرطة النمساوية أن السيارة اصطدمت بحشد من الناس في سوق الأحد في بلدة سانت فلوريان النمساوية، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا، ثلاثة منهم على الأقل في حالة خطرة.

وبحسب موقع “ORF”، قال المتحدث باسم الشرطة، كليمنس لينر، إنه لم يتضح على الفور سبب اصطدام السيارة، وكان السائق يبلغ من العمر 87 عاما. ويرجح أنه فقد السيطرة على سيارته، وسط ترجيحات بارتفاع عدد المصابين.