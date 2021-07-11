تمويل للمنشآت السعودية يصل إلى 100% مع التيسير العربية للتمويل

تستمر شركة التيسير العربية للتمويل في تقديم حلول تمويلية سهلة ويسيرة بالتوافق مع الشريعة الإسلامية لرواد الأعمال السعوديين في القطاع الخاص للمساهمة في دعم وإثراء المشاريع الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على الانطلاق بقوة في عالم الأعمال، حيث وصلت المبالغ التي تم تمويلها منذ إنشاء شركة التيسير العربية للتمويل إلى أكثر من 1,182,450,967 ريال سعودي، في أكثر 7 قطاعات مختلفة، ولصالح أكثر من 1098 منشأة، بنسبة تمويل تصل إلى 100%.

ما هي مميزات الحصول على قرض الشركات من شركة التيسير العربية؟

- القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية.

- دفعات مرنة وميسرة.

- مدة العقد المرنة.

- سرعة الرد على طلب التمويل.

- فريق متخصص للخدمة.

- استشارات تمويلية مجانية

- مدير علاقة خاص بك

- حلول سداد مصممة خصيصًا لتناسب عملك شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على قرض الشركات من التيسير العربية للتمويل؟

نموذج طلب التمويل (موقع من العميل)

عقد التأسيس للشركات موضحا به صلاحيات المدير

صورة من السجل الرئيسي والفرعي ساري المفعول

القوائم المالية لآخر 3 أعوام مدققة من المراجع القانوني

برنت تم (منشآت تأجير السيارات)

العنوان الوطني

برنت التأمينات الاجتماعية

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر

بطاقة أحوال الملّاك/المالك

ما هي الأنواع المختلفة للشركات والمنشآت التي تحصل على تمويل شركة التيسير العربية؟

تقدم شركة التيسير العربية للتمويل الحلول التمويلية المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تنقسم إلى التأجير التمويلي، وتمويل المرابحة، والتمويل النقدي في القطاعات الآتية:

تمويل وسائل النقل.

تمويل خطوط الإنتاج.

تمويل المعدات الطبية.

تمويل معدات المطاعم والمطابخ.

تمويل التورق.

تمويل مقابل تحصيل نقاط البيع.

تمويل التكييف المركزي.

كيف تتوافق قروض الشركات والمنشآت من التيسير العربية للتمويل مع الشريعة الإسلامية؟

جدير بالذكر أن شركة التيسير العربية للتمويل هي شركة متخصصة في مجال التمويل لقطاعي الأفراد والشركات مرخصة من البنك المركزي السعودي "ساما" والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية في كافة خدمات التمويل. تقدم الشركة حلول تمويل في مجال السيارات، والأصول الإنتاجية، والأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى برامج متنوعة للتمويل للعملاء من الأفراد والشركات على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال تواجدها عبر شبكة واسعة من صالات العرض المتوفرة في مواقع استراتيجية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والمدن الصغيرة الأخرى.

جميع أنواع القروض المقدمة من شركة التيسير العربية للتمويل تتوافق مع المبادئ الأساسية لأحكام الشريعة الإسلامية فهي تقدم حلول إسلامية مثل التورق، الإجارة، والمرابحة، ويتم تطبيقه في تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتتطلب أسس تطبيقه المشاركة في الربح والخسارة، وتطبيق قاعدة الغنم بالغرم وعدم تقاضي الفائدة. بالإضافة إلى ذلك يُحرم التمويل الإسلامي المتاجرة المبنية على الغرر والاستثمار في الأعمال التجارية التي تتضمن سلعاً أو خدمات تحظرها الشريعة.

ولا تقتصر خدمات شركة التيسير العربية للتمويل على تمويل الشركات والمنشآت فقط، بل توفر برامج تمويلية للأفراد أيضًا مثل تمويل السيارات والدراجات النارية والبحرية للأفراد، والتمويل النقدي الشخصي، وتمويل الرسوم الدراسية.

وعلى صعيد مشابه، فإن شركة التيسير العربية للتمويل تقدم حلول متميزة لخدمات ما بعد التمويل والتي تواكب بها الطفرة الرقمية التي تشهدها المملكة من خلال تقديم حلول متقدمة مثل خدمة سداد الفورية، الدفع بالبطاقات الائتمانية، الخدمات الذاتية الهاتفية، الخدمات الذاتية بالواتساب، كشف الحساب الإلكتروني الشهري بالبريد الإلكتروني، إطلاق تطبيق الجوال، الرسائل التذكيرية النصية والواتساب.