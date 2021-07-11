شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تحقق مع شركات سكة حديد كولومبية بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت هيئة النقل الكندية قواعد جديدة على أكبر شركتين للسكك الحديدية لديها تعملان في كولومبيا البريطانية المنكوبة بحرائق الغابات، وذلك وسط التحقيقات فيما إذا كان قطار شحن قد تسبب في حريق دمر قرية قبل أسبوعين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر اليوم الأحد عن هيئة النقل الكندية أنه سوف يتعين على الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديدية وشركة السكك الحديدية لكندا والمحيط الهادئ ضمان قدرتهما على التصرف في غضون 60 دقيقة لمواجهة أي حريق تم اكتشافه على طول خطوط السكك الحديدية في المناطق الأكثر تضررا في كولومبيا البريطانية.

وسوف تجعل القواعد أيضا موصلات القطارات مسؤولة عن اكتشاف الحرائق أو مناطق الاحتراق، وتطالب شركات السكك الحديدية إزالة الغطاء النباتي والمواد القابلة للاحتراق من المسارات القريبة، والتأكد من تسيير دوريات بانتظام في المناطق التي تعمل بها القطارات ويعتبر خطر الحريق شديدا.

تأتي القواعد الجديدة في الوقت الذي تحقق فيه الحكومة فيما إذا كان حريق هائل في 30 يونيو دمر قرية ليتون قد نتج جزئيا عن قطار شحن.