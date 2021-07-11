ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى في فلوريدا إلى 90 قتيلاً

وقالت عمدة مقاطعة ميامي دايت، دانييلا ليفين كافا، في مؤتمر صحفي، إن فرق البحث التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار عثرت بشكل عام الجمعة على 4 جثث أخرى، مضيفة أنه تم تأكيد مصرع 90 شخصا، كما ذكرت أن مصير 31 شخصا ما يزال مجهولا.وأكدت ليفين كافا أن هذه الأعداد ستتغير وحصيلة الضحايا سترتفع مع استمرار جهود البحث عن القتلى تحت الأنقاض.

وجاء ذلك بعد إعلان فرق البحث يوم 7 يوليو أنه لم يعد هناك أمل في العثور على أحد على قيد الحياة.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح 24 يونيو، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

