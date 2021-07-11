حظر التجوال وملفا الانتخابات والمياه في نشرة السومرية

= الحكومة تؤكد عزمها على تلبية كل احتياجات المفوضية.. والاخيرة تحدد يوم غد موعداً للمحاكاة الأولى لعملية التصويت.

= لا حظر للتجوال خلال عيد الأضحى.. والنجف تحذر من كارثة صحية بعد انتشار وباء كورونا.



= ايران تقطع المياه عن العراق بالكامل.. والموارد المائية تهدد باللجوء الى المجتمع الدولي.