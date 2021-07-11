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حظر التجوال وملفا الانتخابات والمياه في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = مباحثات سرية لسحب القوات الأمريكية من العراق نحو الأردن،، وزيارة مرتقبة للكاظمي الى واشنطن.
= الحكومة تؤكد عزمها على تلبية كل احتياجات المفوضية.. والاخيرة تحدد يوم غد موعداً للمحاكاة الأولى لعملية التصويت.

= لا حظر للتجوال خلال عيد الأضحى.. والنجف تحذر من كارثة صحية بعد انتشار وباء .


= ايران تقطع المياه عن العراق بالكامل.. والموارد المائية تهدد باللجوء الى المجتمع الدولي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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