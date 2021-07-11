انت الان تتابع خبر حظر التجوال وملفا الانتخابات والمياه في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = مباحثات سرية لسحب القوات الأمريكية من العراق نحو الأردن،، وزيارة مرتقبة للكاظمي الى واشنطن.
= الحكومة تؤكد عزمها على تلبية كل احتياجات المفوضية.. والاخيرة تحدد يوم غد موعداً للمحاكاة الأولى لعملية التصويت.
= لا حظر للتجوال خلال عيد الأضحى.. والنجف تحذر من كارثة صحية بعد انتشار وباء كورونا.
= ايران تقطع المياه عن العراق بالكامل.. والموارد المائية تهدد باللجوء الى المجتمع الدولي.
= لا حظر للتجوال خلال عيد الأضحى.. والنجف تحذر من كارثة صحية بعد انتشار وباء كورونا.
= ايران تقطع المياه عن العراق بالكامل.. والموارد المائية تهدد باللجوء الى المجتمع الدولي.