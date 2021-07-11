تطورات الجائحة.. قلق دولي من مخاطر السلالات الجديدة

وقال الباحثون، في دراسة نشرت في مؤتمر علمي أوروبي، إن سيدة في بلجيكا توفيت في آذار الماضي جراء إصابتها بالمتحورين "ألفا" (ظهر أول مرة ببريطانيا) و"بيتا" (ظهر أول مرة بجنوب أفريقيا)، في ظاهرة قالوا إنه "استهين بها".

وذكرت عالمة الأحياء الجزيئية، آن فانكربرغن، المشرفة على الدراسة، في بيان أصدره المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، أن الأمر يتعلق بأولى الحالات الموثقة لعدوى متزامنة بمتحورين مقلقين من فيروس "كوفيد-19".

ولم تكن المرأة التي توفيت جراء الإصابة بمتحورين تعاني مشاكل صحية محددة، كما لم تكن قد تلقت لقاحا مضادا للفيروس وفق دراسة الحالة التي عُرضت في المؤتمر المذكور، وراجعها أقران ضمن لجنة الاختيار التابعة له.



وحسب عالمة الأحياء البلجيكية فإن "من الصعب تحديد ما إذا كانت العدوى المتزامنة بمتحورتين قد أدّت دورا في التدهور السريع لحالة المريضة".

وأضافت آن فانكربرغن "كانت المتحورتان المختلفتان تنتشران في بلجيكا في ذلك الوقت (آذار 2021)، لذا من المحتمل أن تكون العدوى قد انتقلت إلى السيدة من شخصين مختلفين. لسوء الحظ، لا نعرف كيف أصيبت".

يشار إلى أن فكرة الإصابة بعدوى متعددة بسلالات فيروس كورونا ليست بالجديدة تماما، ففي كانون الثاني الماضي سجل علماء برازيليون حالتين من الإصابة بسلالتين مختلفتين لفيروس كورونا، ولكن الدراسة لم تنشر بعد في مجلة علمية. وتثير مثل هذه الحالات تساؤلات عن مدى الحماية التي يمكن أن توفرها لقاحات كورونا.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخزانة (المالية) الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن بلادها قلقة جدا من تهديدات متحورات فيروس كورونا لتعافي الاقتصاد العالمي.