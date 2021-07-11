فرنسا ترسم مسار خروجها من مالي بعلامة استفهام تمر بالجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقب إعلان فرنسا عزمها إنهاء عملية برخان لمحاربة الإرهابيين في منطقة الساحل وخصوصا في مالي، توقع مراقبون أن تلعب الجزائر دورا أكبر.

دور محتمل لكن حدوده ترسم علامات استفهام بشأن إمكانية أن يصل إلى حدّ نشر الجزائر قوات خارج حدودها كما يسمح الدستور حاليا.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن فرنسا ستبدأ إغلاق قواعدها في شمال مالي العام قبل نهاية العام بينما لا تخفي باريس رغبتها في انخراط أكبر للجزائر في منطقة الساحل.





وقال مصدر عسكري فرنسي، إن باريس "يجب أن نناقش مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة الأمم المتحدة في مالي ومع الجزائريين، المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة".

وتستعد فرنسا لخفض عديد قوات "برخان" في منطقة الساحل، أكبر عملية عسكرية خارج البلاد، من 5100 شخص اليوم إلى ما بين 2500 3 آلاف.

وغرقت مالي منذ 2012 في أزمة أمنية أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين وجنود وعناصر من حركات التمرد الانفصالية ومجموعات الجهاديين التي استغلت صعوبة مناخ وتضاريس المنطقة خاصة في الشمال قرب الحدود مع الجزائر البالغة نحو 1400 كلم.

وفي 2013 تدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عسكريا لمحاربة الإرهايين، ونشرت في إطار عملية برخان نحو 5100 جندي في منطقة الساحل، قُتل منهم 50 في عمليات مختلفة.

كما أرسلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام "مينوسما" تضم 18300 عنصر بينهم 13200 عسكري.

ورأى مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر التابع لرئاسة الجمهورية، عبد العزيز مجاهد، أن قرار فرنسا بالانسحاب، جاء لأنها "أصبحت غير قادرة على تسيير الوضع في مالي".

وأرجع مجاهد، في تصريح لوكالة فرنس برس، سبب "فشل فرنسا" إلى أنها "ما زالت تحمل أفكار الدولة الاستعمارية القديمة زيادة على أن الأنظمة المحلية فقدت شعبيتها".

الحلّ جزائري

إلا أن البلد لا يزال هدفا لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهاب وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة، وتوسعت رقعة العنف لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.

ويؤكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الحل في مالي "لن يكون إلا جزائريا".





وبما أنها تفضل الدبلوماسية والحوار السياسي شاركت الجزائر بفاعلية في اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو مع الاستقلاليين في 2015، وتتولى قيادة لجنة المتابعة لتطبيقه.

وتشير عودة رمضان لعمامرة السياسي المخضرم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف والمنخرط بشدة في أفريقيا، إلى الخارجية، إلى رغبة الجزائر في استعادة السيطرة بعد تغيبها في السنوات الأخيرة في المنطقة.

وأصبح الدستور الجزائري يسمح بتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود منذ التعديل الدستوري في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال الرئيس تبون، في مقابلة مع صحيفة "لوبوان" الأسبوعية، إن "الدستور الجزائري يجيز الآن هذا النوع من التدخل، لكن الحل لا يكمن في ذلك".

وأضاف "لحل المشكلة في شمال مالي، يجب إعادة نشر الدولة هناك. عبر اتفاقات الجزائر نحن هنا لمساعدة باماكو".

أهمية خاصة

ويرى المحلل السياسي مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بجنوب الجزائر أن التدخل عسكريا في مالي "مستبعد" لأن "الدولة الجزائرية حذرة جدا في تبني مواقفها، فما بالك بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود".

وأضاف كاهي أن "نشاط الدبلوماسية الجزائرية لغاية اللحظة مجمد"، موضحا أن "الدبلوماسية الجزائرية وضعت ثقتها الكاملة في النظام السابق، نظام باه نداو الذي زار الجزائر واستقبله الرئيس تبون وأعطاه وعودا بالمساعدة. لكن الانقلاب الأخير خلط الأمور".

وخلال 9 أشهر، قاد الكولونيل أسيمي غويتا انقلابين ضد الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، في أغسطس /آب 2020 ثم في مايو/أيار الماضي، ضد الرئيس الانتقالي باه نداو.

نفوذ الجزائر

وقال الباحث في المعهد الهولندي للعلاقات الدولية (كلنجندال) رضا اليموري إنه "على الرغم من أن الدور الأمني للجزائرين ليس ظاهرا للغاية، فهم حتما على دراية بكل ما يحدث في شمال مالي من أجل أمنهم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية.





وأضاف قائلا: "سواء على المستوى الاستخباراتي أو من ناحية اللقاءات السرية، لديهم شبكات لتكوين فكرة جيدة عما يحدث في شمال مالي".

في الواقع لا يمكن أن تتخلى الجزائر عن مالي بحكم الجيرة والعلاقات التاريخية وحتى العائلية بين شعوب البلدين في جنوب الجزائر وشمال مالي.

وللجزائريين وزنا اقتصاديا وتجاريا في المنطقة. في تمبكتو أو غاو أو كيدال ، تعتمد الأسواق على الواردات الجزائرية - المشروبات الغازية والأرز والتمور وغيرها -.

وقال اليموري إن "أي تغيير في دور الجزائر مرهون بتطور الوضع في مالي ومدى تأثيره عليها. لكن يبدو أن الحالة ليست كذلك. إنهم يريدون الإبقاء على هذا الوضع الراهن".

وقال وزير الخارجية المالي الأسبق تيبيلي دامي إن "الجزائر استجابت لنا كلما لجأنا إليها وهذا منذ اندلاع حركات التمرد".

وكما أن لمالي أهمية خاصة بالنسبة لأمن الجزائر باعتبارها "عمقها الاستراتيجي" كما يقول المسؤولون الجزائريون، فإن "دولة مالي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا" إذ إنها "تتوسط كل الدول الفرنكفونية" في غرب أفريقيا، حسب كاهي.

وأشار كاهي إلى أنه لهذا السبب التعاون بين البلدين "أمر ضروري وحتمي في مجالي الحوار والتنمية ومكافحة الإرهاب في الساحل".