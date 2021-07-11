شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يطلقان المؤشر المركب للسكان والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية اليوم المؤشر المركب للسكان والتنمية والمعروف باسم "PDCI" بهدف تعزيز الوعي بأجندة التنمية المستدامة التي تركز على الأفراد في المنطقة العربية، وتتبع الإنجازات التي تحققت نحو المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة وذلك من منظور التنمية السكانية.



ودعا المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الدكتور لؤي شبانة، في كلمته عبر الاتصال المرئي، الدول العربية إلى استخدام المؤشر لمساعدتهم على مراقبة وتقييم التقدم الذي تحرزه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال اعتماد توجهات سياسية قائمة على الأدلة محورها الأفراد، معربًا عن استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية لدعم جهود الدول العربية لإصدار تقارير المؤشر المركب للسكان والتنمية الوطنية الخاصة بها.