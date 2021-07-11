شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يعلن تنظيم دوارات تدريبة للخريجين لسكان القاهرة عن "العمل والانتاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، تنظيم دورات تدريبة للشباب من سكان قطاع القاهرة لتنمية مهاراتهم من أجل مواجهة البطالة ومساعدة الشباب على ايجاد فرص عمل".

وقال النائب محمد تيسير مطر فى بيان نشره عبر صحفته الشخصية على الفيسبوك :"دعم الشباب والاستثمار فيهم هي واحدة من أهدافي الأساسية، وأقدر أقول إنه سبب من أسباب ترشحي لانتخابات البرلمان. الدعم له أشكال كتير. زي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الأفكار الجديدة والمساعدة في تطويرها وتنفيذها، وأيضًا توفير التدريب والتأهيل اللازم لسوق العمل".

وأضاف :"التدريب والتأهيل مهم جدًا لو كل شاب تخرج من نظام تعليمي بيدربه على متطلبات سوق العمل، وبعد تخرجه لقى فرص تدريب محترمة، ده هيساعده إنه ينافس وإنه يقدر يلاقي وظيفة واتنين وتلاتة، لأنه بيملك المطلوب، وبالتالي جزء من مشكلة البطالة ممكن إنه يتحل عن طريق تخريج شباب مؤهلين كفاية للمنافسة. عشان كده بنسعى لتطوير نظام التعليم، وبنطالب بوجود مراكز تدريب وتأهيل معتمدة لخريجين الجدد ولطلبة الجامعات والمدارس الفنية".

وتابع :"وكمساهمة واجبة مننا، قدرنا الحمد لله إننا نتعاقد على مجموعة من الكورسات والتدريبات المهمة للشباب والخريجين الجدد، هتكون كلها بدون مقابل، هنعلن عنها قريب إن شاء الله، وهيكون الاشتراك فيها متاح لكل الشباب من سكان قطاع القاهرة، وهتساعدهم وتوجههم في خطواتهم بشكل كبير، وتساهم في تنمية مهاراتهم ووضعهم على المسار الصحيح، وتقدروا تشاركونا باقتراحاتكم بخصوص الكورسات والتدريبات اللي مهتمين تحصلوا عليها".