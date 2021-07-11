شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة للأمراض المناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة للأمراض المناعية، وذلك للحد من معاناة المرضى بالأمراض المناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إدراج الأمراض المناعية وخاصة مرض كرونز فى قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقه الدولة والتأمين الصحي.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خلال استعراضه طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من أمراض المعدة والقولون بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحى، والتى تنتج عن خلل مناعي.

وأضاف أبو العلا، أن هذان المرضان من الأمراض المناعية، يندرجان تحت عائلة واحدة وهى الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها فى العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، كما إنها لا تورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثها لأى فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثى لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض فى أى سن لكن تزيد فرص حدوثه فى سن المراهقة وسن الأربعين.

وطالب أبو العلا، وزيرة الصحة بإدراج تلك الأمراض المستحدثة التى تصيب كثير من المواطنين حاليا، فى قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وعقبت ممثلة الهيئة العامة للتأمين الصحى، بأن ذلك المرض يأتى نتيجة خلل مناعى، ويمثل أزمة كبيرة بالفعل، وأن هيئة التأمين الصحى، خصصت بالفعل، خمس لجان حتى الآن، بعدد من المحافظات منها أسيوط وإسكندرية والدقهلية، تقوم بمناظرة الحالات وتشخيصها وإجراء الفحوصات وتقديم العلاج لها من خلال اللجنة العليا للدواء بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ذلك المرض وغيره من الأمراض المناعية، يمثل مأساه حقيقية فى كل البيوت، مطالبا بسرعة التعامل معها.

وطالب وكيل لجنة الصحة، بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة لهذه الأمراض المناعية، للحد من معاناة المرضى.