واشنطن تدعو مليشيا الحوثي الانقلابية إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

دعت واشنطن، الأحد، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن والانخراط في العملية السياسية وتنفيذ اتفاق الرياض.



وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي إن واشنطن تدعو مليشيات الحوثي للقبول الفوري بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات، مؤكدة أن ذلك "موقف واشنطن".

جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك لبحث مستجدات الأوضاع وتطورات العملية السياسية.

وجددت ويستلي الدعوة لوقف كافة أشكال الخطاب التصعيدي وضرورة العودة للحوار لتنفيذ اتفاق الرياض بما يحقق مصالح الشعب اليمني،

وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية والأمن ووحدة واستقرار اليمن.

وندد وزير الخارجية اليمني باستمرار رفض المليشيات الحوثية لمبادرة السلام المطروحة والرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل وإعادة فتح مطار صنعاء والعودة للمفاوضات السياسية،.

وحذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك من أن استمرار التصعيد والعدوان العسكري من قبل الحوثيين وخاصة على المدنيين في مأرب يفاقم من الكارثة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة النازحين.

وأكد بن مبارك، ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري، لافتاً إلى أن الحكومة تتعامل بمسؤولية عالية تجاه هذا الملف.

وعبر الوزير بن مبارك عن تقديره للدعم والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية في سبيل ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.