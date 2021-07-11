اخبار العالم

دولة عربية توقف كافة النشاطات الرياضية بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر دولة عربية توقف كافة النشاطات بسبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-11 | 16:32

دولة عربية توقف كافة النشاطات الرياضية بسبب كورونا

255 مشاهدة

أصدرت وزارة التونسية، اليوم الأحد، بيانا أعلنت خلاله إيقاف كافة الأنشطة والأحداث الرياضية وتعليق كل الجلسات العامة لكافة الهياكل الرياضية، حتى 31 تموز الجاري.
واستثنت وزارة الرياضة من هذا القرار، أنشطة المنتخبات التونسية التي تخضع إجباريا لترخيص مسبق من طرف الوزارة.

وجاء قرار إيقاف الأنشطة الرياضية حرصا من وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني التونسية، على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة انتشار وللحد منه.


وأشار بيان وزارة الرياضة، إلى أن هناك حالة ترقب وانتظار لمزيد من تعميم التطعيم وخصوصا في ظل مجهودات الحكومة لتوفير اللقاحات الضرورية خلال هذه الضائفة.

يذكر أن عديد الأندية أجلت انطلاق تحضيراتها للموسم الجديد في انتظار الحصول على التراخيص اللازمة في ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تمر به تونس.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا