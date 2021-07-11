انت الان تتابع خبر بعد تظاهرات عارمة.. الأمن يشرع بحملة تنظيف في ذي قار (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شرع منتسبون في القوات الأمنية، اليوم الأحد، شوارع مدينة ذي قار، وذلك بعد تظاهرات عارمة كانت قد انطلقت صباح اليوم.
وقال مراسل الخليج 365، إن "منتسبين أمنيين قاموا بتنظيف شوارع وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، من بقايا الاطارات المحترقة ومخلفات الاحجار بعد انتهاء تظاهرات رافقتها اعمال شغب صباح هذا اليوم".
وبين، أن "عمليات التنظيف أسهمت في تسهيل حركة سير العجلات في شوارع المحافظة".
وبين، أن "عمليات التنظيف أسهمت في تسهيل حركة سير العجلات في شوارع المحافظة".