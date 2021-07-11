انت الان تتابع خبر بعد تظاهرات عارمة.. الأمن يشرع بحملة تنظيف في ذي قار (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شرع منتسبون في القوات الأمنية، اليوم الأحد، شوارع مدينة ذي قار، وذلك بعد تظاهرات عارمة كانت قد انطلقت صباح اليوم.