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بعد تظاهرات عارمة.. الأمن يشرع بحملة تنظيف في ذي قار (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - شرع منتسبون في القوات الأمنية، اليوم الأحد، شوارع مدينة ذي قار، وذلك بعد تظاهرات عارمة كانت قد انطلقت صباح اليوم.
وقال مراسل الخليج 365، إن "منتسبين أمنيين قاموا بتنظيف شوارع وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، من بقايا الاطارات المحترقة ومخلفات الاحجار بعد انتهاء تظاهرات رافقتها اعمال شغب صباح هذا اليوم".

وبين، أن "عمليات التنظيف أسهمت في تسهيل حركة سير العجلات في شوارع المحافظة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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