لأول مرة.. الأباتشي الأمريكية تنضم للجيش المغربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صفقة عسكرية من شأنها تعزيز قدرات الجيش المغربي وجاهزية قواته الجوية حيث من المنتظر انضمام 24 مروحية أباتشي أمريكية.

وتترقب المملكة المغربية، استلام دفعتها الأولى من طائرات الأباتشي من نوع AH64E، ذات الصنع الأمريكي، وذلك بموجب عقد ثنائي بينها وبين شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات.

وقال موقع "هسبريس" المغربي، إن المملكة تستعد لاستقبال هذه الطائرات التي يحصل عليها الجيش المغربي لأول مرة.

وتعود هذه الصفقة إلى العام الماضي، حيث أبرمها الجيش المغربي مع شركة بوينغ، بتكلفة تفوق الـ1.5 مليار دولار أمريكي، بحسب موقع Export.gov الحكومي الأمريكي.

وأوضح الموقع أن هذا النوع من الطائرات المقاتلة له قدرة كبيرة على الملاحة في مجموعة من البيئات المختلفة، وتحتوي على منظومة استهداف دقيقة قادرة على توفير معلومات حول الأهداف، سواء ليلية أو نهارية أو بحرية.



كما أنها تحوى قدرات تكنولوجيات متقدمة، تمنحها قدرات هائلة في التّنسيق مع طائرات بدون طيّار، خاصة “Mq-c1 gray”، ما يسمح لطيّار الأباتشي بالتّحكم الكبير في العمليات الإنزالية، من خلال نظام داخلي يتكون من أحدث الأنظمة الاتصال والملاحة وأجهزة الاستشعار.

وكانت شركة “بوينج” الأمريكية لصناعة الطائرات أعلنت أنها وقعت مع القوات المسلحة الملغربية عقد شراء 24 مروحية أباتشي من طراز AH-64E

وذكرت الشركة أن المغرب هو البلد السابع عشر الذي سيحصل على مروحية أباتشي AH-64E بعدما تم توقيع عقد بخصوص ذلك مؤخراً.

وقال جيف شوكي، نائب رئيس المبيعات العالمية والتسويق في بوينج، إن "العقد الخاص بمروحيات أباتشي يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في بوينغ مع المغرب، ونحن فخورون بتوفير أفضل القدرات له”.

وتعتبر الطائرة الأمريكية من نوع أباتشي AH-64E أحدث طائرة هليكوبتر هجومية تم تصميمها وتجهيزها ببنية أنظمة مفتوحة، بما في ذلك أحدث الاتصالات والملاحة وأجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة.

كما تحتوي على نظام معزز لتحديد الهدف يوفر معلومات ليلاً ونهاراً وفي جميع الأحوال الجوية.

وستقوم “بوينج” بصُنع وتسليم الأباتشي المغربية الجديدة في إطار عقد يربطها مع الجيش الأمريكي من خلال عمليات المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة الأمريكية.

وقامت شركة “بوينج” بتسليم ما يقرب من 2500 طائرة أباتشي لـ16 دولة حتى الآن، من بينها أمريكا وهولندا واليونان والمملكة المتحدة واليابان والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسعودية.

وذكرت “بوينج” أن شراكتها مع المغرب تمتد لعقود، إذ تلتزم بتطوير سلسلة التوريد واليد العاملة فيه، وهي شريكة في مشروع MATIS Aerospace الذي ينتج كابلات الطائرات والأحزمة.