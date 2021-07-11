صحيفة إسبانية: سانشيز ضحى بوزيرة الخارجية للمصالحة مع المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أن السبب الذي أطاح بوزيرة الخارجية آرانشا غونزاليس لايا، هو استفحال الأزمة مع المملكة المغربية.

وقالت الصحيفة إنه “لم يكن هناك أي شيء سيُعجل بسقوط آرانشا غونزاليس لايا، من منصب وزيرة الخارجية الإسبانية، لو لم تحدث الأزمة مع المغرب".

ولفتت إلى أنه بسبب الأزمة مع الرباط، ولإصلاح الأمور قرر سانشيز التضحية بها لاستعادة الحوار مع البلد المجاور.

وأضافت الصحيفة، أنه في اليوم الذي أعلن فيه وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة، أنه “لا يوجد اتصال مع إسبانيا” ، كان من الواضح جدا أن أيام آرانشا غونزاليس لايا في منصبها أصبحت معدودة.

ولفتت إلى أن الأزمة التي نجمت عن استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا، كان لها عدة آثار جانبية، لكن أخطرها كان فقدان الثقة بين الحكومتين المغربية والإسبانية.

واعتبرت “”إلباييس”، أن فقدان الثقة بين حكومتي مدريد والرباط صعب كثيرا التنسيق بين البلدين في مجموعة من القضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها محاربة المتطرفين ومافيات الاتجار في المخدرات والبشر.

كما نقلت تصريحا لأحد الديبلوماسيين الإسبان قال فيه: ” وزيرة الخارجية الإسبانية التي لا تستطيع التباحث مع المغرب قد تكون وزيرة جيدة، لكنها لن تكون وزيرة ذات نفع لإسبانيا”.

وتنتظر، خوسيه مانويل ألباريس سفير إسبانيا الحالي في فرنسا، والذي سيشغل منصب وزير خارجية إسبانيا المقبل، بديلا لأرانشا غونزاليس لايا، العديد من الملفات من بينها إنهاء الخلاف الدبلوماسي مع المغرب وإعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين، والعمل على إنهاء الفتور في العلاقات الأمريكية الإسبانية.