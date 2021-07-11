عبوة ناسفة في البصرة تستهدف رتلا للتحالف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستيا تابعا للتحالف الدولي جنوب العراق.

وقال المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق ضمن محافظة البصرة، انفجرت، ظهر اليوم، لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي دون إصابات".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أن "الانفجار لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومنذ أكثر من عام تتصاعد الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي والإمدادات اللوجستية، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات العراقية، للحد من تلك الاعتداءات.

وتوجه أصابع الاتهام لمليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بتنفيذ تلك الهجمات، في إطار أوراق ضغط تستخدمها طهران ضد الولايات المتحدة عبر أذرعها في المنطقة.

وارتفعت حدة الهجمات خلال الأسبوعين الماضيين، عقب الضربة الأمريكية التي استهدفت مخازن أسلحة تابعة لفصائل "الحشد"، عند الحدود السورية العراقية.