تقديم 18,407 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بالامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 18,407 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتىـ الأحد، 15,934,124 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 161.11 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت: "75,6% من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا، و65,8% تلقوا جرعتين".

وتابعت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا".