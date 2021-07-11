شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تقدم اعتذار للمرأة المصرية خلال الجلسة العامة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أعضاء مجلس النواب من النائبات بتغليظ العقوبات على جريمة التحرش، وأكدوا أن المرأة حظت بتمكين في عهد الرئيس السيسي.

وقدمت النائبة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، الشكر للنائب أشرف رشاد الشريف علي دعمه و50 نائبا اخرون لفكرة تغليظ العقوبة علي التحرش الجنسي، في مشروع القانَون المقدم منه مضيفة هكذا يكون دور حزب الأغلبية وانحيازه الحقيقي لهموم الناس.

وأضافت "عبد الكريم"، خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم، بمجلس النواب، حول تعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على التحرش الجنسي، هناك اعتذار واعتراف أن المرأة المصرية دفعت وحدها فاتورة التحرش على مدار سنوات طويلة وواجهت وحدها شارع وبيت ومؤسسات يسكنها فكر منحرف عن المرأة ويستغل صمتها.

كما قدمت عضو مجلس النواب، التحية للسيدات المصريات اللاتى غضبن وأعلن عن مواقفهم فى مواجهة المتحرش وكانوا هن الرادع الأول لهذه الظاهرة.

وتساءلت النائبة دينا عبد الكريم حول كيف يغير القانون المجتمع ؟، أن يكون رادعا فى نصه (وهو ما يحدث بتغليظ العقوبة)، وأن يكون حاسما فى تطبيقه (تضييق فرص الإفلات من العقوبة)، وأن يطالب المتضرر بحقه وان نشجع أكثر على هذا السلوك من خلال حماية الناجيات والشهود.