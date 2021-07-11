شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توجه الشكر للرئيس السيسي على مبادرة علاج مرضى ضمور العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مبادرة علاج المصابين بضمور العضلات.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إن مبادرة القيادة السياسية لعلاج مرضى ضمور العضلات تستحق الشكر والتحية، وهذه المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات الرئاسية في ملف الصحة والاهتمام بصحة المواطن.

ولفت إلى أن اللجنة كانت قد أصدرت توصيات بشأن مرضي ضمور العضلات، وبعد صدور مبادرة الرئيس السيسي، اللجنة ستقوم بمتابعة تلقي العلاج للحالات المصابة بضمور العضلات، واستقبال النرضي في العيادات التي تم تخصيصها، وكذلك تتابع اللجنة حالات المرضي بالأمراض الوراثية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول مبادرة علاج المصابين بضمور العضلات وآليات تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى فى مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجينى للمصابين من الأطفال، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.