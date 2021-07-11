شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش طلبات بشأن لجان طبية لذوى الاحتياجات والحجر الصحى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إعادة تشغيل اللجنة الطبية المتخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والسيارات فى محافظة سوهاج، وإنشاء حجر صحى بمطار سوهاج، وطلب إحاطة بشأن استخدام مستشفى أولاد يحيى التكاملى بمركز دار السلام محافظة سوهاج، كمستشفى عزل للمصابين بحالات كورنا.

وأوضح علاء عيد مسئول الحجر الصحى بمطار سوهاج، فيما يخص نقل الجثامين، أنه لا توجد مشكلة فى استقبال الجثامين من داخل مطار سوهاج لأن المطار بالفعل استقبل فى عام 2019، العديد من الجثامين، وإذا لم يصاحب الجثمان مرافق يتم وضع الجثمان بمستشفى سوهاج العام، لكن هذه المشكلة تخص شركات الطيران، لأن هناك دول لا تتعامل معاها الشركات فى نقل الجثامين.

وطلبت لجنة الشئون الصحية، من النائب مقدم طلب الإحاطة، بعمل زيارة ميدانية لمطار سوهاج، وتقديم تقرير إلى اللجنة عن الوضع الصحى، هناك وخاصة فيما يخص استقبال الجثامين بالمحافظة.

كما أوصت اللجنة بضرورة إضافة الإعاقة الذهنية والطبية داخل اللجنة الطبية المختصة.