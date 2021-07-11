1900 محضر.. إغلاق 65 منشأة في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، حصيلة حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وقال المحافظ إنه جرى إغلاق 35 مركز تعليمي و30 محل ومقهى مخالف، فضلا عن التحفظ على 2304 حالة إشغال، وذلك على مدار نحو أسبوع.

وأشار إلى أنه جرى تحرير 1962 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأضاف الشريف، أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.