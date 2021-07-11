محافظ بورسعيد: 65 جنيهًا رسوم ذبح الأضحية بالمجزر الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إن رسوم ذبح الأضحية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، تبلغ 65 جنيه لرأس الأغنام من الخرفان والماعز، و75 جنيه لرأس البقر والجاموس، وذلك بالمجزر الآلي في منطقة القابوطي الجديد.

وناشد المحافظ، المواطنين، خلال الاجتماع الذي عقده بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، بعدم الذبح في الشوادر والشارع، والالتزام بالذبح في المجزر الآلي مقابل رسوم رمزية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودها خلال الفترة المقبلة، ومشددًا على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود خلال عيد الأضحى المبارك.