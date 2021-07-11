وزير قطاع الأعمال: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لا ينطبق على شركاتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لا ينطبق على شركات قطاع الأعمال العام.

وقرر المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، بدءا من يناير المقبل، وفقا لبيان من وزارة التخطيط، نهاية الشهر الماضي.

وأوضح الوزير، في حوار لمصراوي، أن طريقة حساب أجور العاملين بالشركات مختلفة عن القطاع المدني، لدينا مكافآت وإثابات ومنح ومناسبات وأكثر من مكوّن يدخل في أجر العامل.

وأضاف أن "الأجر في القطاع مختلف عن الأجر في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الشركات التي تحقق أرباح يتم صرف مكافآت أرباح للعاملين، أما القطاع المدني لا يوجد فيه كل هذه البنود، وبالتالي لا يتم المقارنة بين القطاعين".