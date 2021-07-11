وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وجلالة سُلطان عُمان، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، ووقعها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف (الوزير المرافق)، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد العيبان، ووزير التجارة ماجد القصبي.
كما حضرها من الجانب العُماني، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
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