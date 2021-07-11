خادم الحرمين يستقبل سلطان عُمان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر نيوم، اليوم، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بسلطان عمان والوفد المرافق له، فيما أبدى جلالة سلطان عُمان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والسلطان هيثم بن طارق، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.