تلبية لدعوة من خادم الحرمين.. سلطان عُمان يصل إلى نيوم

تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى نيوم، اليوم، في زيارة دولة للمملكة.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار خليج نيوم.

وفور نزول السلطان هيثم من الطائرة، قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العُماني، وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدوم جلالة سلطان عُمان.

وقد أجريت للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك تبادل التحية مع مستقبليه، وهما وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، (الوزير المرافق)، وفيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

وفي صالة التشريفات بالمطار، رحب ولي العهد بالوفد المرافق لسلطان عُمان وهم: شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وسعيد بن حمود المعولي وزير النقـل والاتصالات وتقنية المعلومــات، وقيــس بن محمد اليوسف وزير التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار، وفيصل بن تركي آل سعيـد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه ولي العهد وصاحب الجلالة سلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.