دولة آسيوية تجيز بيع لقاحات كورونا للجمهور لمواجهة الجائحة

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد موجة تفش جديدة من فيروس كورونا المستجد، باتت العديد من الدول تفكر في طرق جديدة لتسريع حملات التطعيم ضد الوباء.

في هذا السياق، ستبدأ شركة «بي تي كيميا فارما» الإندونيسية للأدوية بيع لقاحات للجمهور عبر مستشفيات تابعة للقطاع الخاص، اعتباراً من غد الاثنين، حيث تسعى البلاد للإسراع بوتيرة التطعيمات وتحقيق مناعة القطيع، بحلول نهاية العام الجاري، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.

وستستخدم الشركة جرعات من مجموعة شركات، طبقاً لما ذكره بامبانج هيريانتو، أحد المتحدثين باسم شركة «بي.تي.بيو فارما» الشركة الأم لـ«كيميا فارما».

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه بصرف النظر عن الكيانات التجارية، يمكن أن تقدم المنشآت الصحية الخاصة الآن جرعات للأفراد، باستخدام لقاحات، لا يتم استخدامها من قبل البرنامج الحكومي.

وأضاف هيريانتو أن «الهدف هو توسيع الوصول إلى الجمهور، لإعطائهم جرعتهم الأولى من اللقاح»، مشيراً إلى أن الحصول على مثل تلك الجرعات يمثل خياراً، للأشخاص الذين لا يشملهم البرنامج الحكومي بعد ولا يتم تسجيلهم لدى شركات تجري عمليات تطعيم خاصة.

وستبيع شركة «كيميا فارما» اللقاحات في ثمانية مستشفيات في العديد من المدن الإندونيسية، بما فيها جاكرتا وباندونج وسورابايا وبالي في المرحلة الأولى.