اتحاد الأطباء العالمي يدلي بتصريحات مهمة بشأن كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى رئيس اتحاد الأطباء العالمي الدكتور فرانك أولريش مونتجومري بتصريحات مهمة بشأن فيروس كورونا المستجد.

ورداً على سؤال عن الوقت الذي يمكن اعتبار فيروس كورونا المستجد فيه مرضاً عادياً، قال مونتجومري، اليوم الأحد، لبرنامج «أوروبا ماجازين» في القناة الأولى الألمانية (إيه أر دي) إنه سيتم الوصول لهذا الوقت عندما يتمتع 85% من الناس بمناعة ضد المرض من خلال تلقي اللقاح، أو تخطي الإصابة بالفيروس والتعافي منه.

واستدرك الطبيب الألماني البارز، قائلاً: «لكننا لن نتخلص من كورونا مرة أخرى على الإطلاق. وسوف نضطر لارتداء كمامات دائماً في مواقف معينة وغسل الأيدي والإبقاء على مسافة، وسيتعين علينا أخذ اللقاح بصورة دورية، مثلما نعهد مع الإنفلونزا».

وبالنظر إلى الزيادة الواضحة في عدد حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا والإلغاء المقرر لقيود مواجهة كورونا هناك، قال مونتجومري إنه تصرف «غير مسؤول على الإطلاق أن يتم القيام بتخفيف هذا النوع من الإجراءات في ظل هذه المعدلات لحدوث العدوى».

وأضاف أنه يتساءل عن عدد الناس الذين قد يصابون في ملعب «ويمبلي» في مباراة نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، وقال: «إنني أخشى من ذلك».