ولي العهد السعودي يستقبل سلطان عمان

ابوظبي - سيف اليزيد - تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى نيوم، اليوم، في زيارة دولة للمملكة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار خليج نيوم.

وفور نزول جلالته من الطائرة، قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العُماني، وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدوم جلالة سلطان عُمان.

وقد أجريت لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

وبعدها توجه سمو ولي العهد السعودي وصاحب الجلالة سلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.