سلطان عُمان يصل السعودية في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى نيوم، اليوم (الأحد)، في زيارة هي الأولى له خارجية منذ توليه حكم السلطنة خلفاً للسلطان قابوس مطلع العام الماضي.



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم لدى وصوله إلى مطار خليج نيوم.



وتوجه سلطان عُمان وولي العهد السعودي في موكب رسمي إلى قصر نيوم، بعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار.



ومن المتوقع انعقاد قمة بين العاهل السعودي وسلطان عُمان، اليوم، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، وتكثيف للتعاون في كافة المجالات والملفات.

