بالصور: البابا فرنسيس يظهر على الملأ للمرة الأولى بعد خضوعه لعملية جراحية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

ألقى البابا فرانسيس خطبته التقليدية، اليوم الأحد، وظهر لأول مرة أمام الجمهور منذ خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في الأمعاء.

وتم عرض خطابه من نافذة الطابق الـ11 في مستشفى “أغوستينو جيميلي” في روما على الهواء مباشرة، على بوابة “أخبار الفاتيكان”.

وتجمع مئات الأشخاص أمام المستشفى، وهتفوا “يحيا البابا!”. ووقف الأطباء والمرضى في شرفات أخرى للمشاهدة.

وظهر بعض الأطفال المرضى في المستشفى مع البابا في الشرفة.

وكانت هذه المرة الأولى، منذ تولى البابوية في 2013، التي لا يتلو فيها البابا صلاة الأحد والرسالة من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس، باستثناء المرات التي يكون مسافرا فيها.