إصابة أكثر من 600 عامل طبي بكورونا بعد تلقيهم جرعتين من هذا اللقاح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - يوليو - 2021 3:45 مساءً

بعد تلقيهم كلتا جرعتي لقاح “سينوفاك” الواقي من فيروس كورونا، أصيب أكثر من 600 عامل طبي في تايلاند بمرض “كوفيد-19” بحسب ما أفادت وزارة الصحة التايلاندية.

وأوضحت الوزارة أن 618 من أصل 677348 عاملا طبيا جرى تطعيمهم بالكامل ضد كورونا أصيبوا بالفيروس خلال الفترة من أبريل الماضي حتى يوليو، مضيفة أن إحدى الممرضات توفيت ويعاني عامل طبي آخر من حالة حرجة.

وأعلن سوبون يامسيريثافون، أحد المسؤولين الكبار بوزارة الصحة، أن مجموعة من الخبراء أوصت العاملين الطبيين ممن يشتغل في قطاعات شديدة الخطورة بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، موضحا أن الحديث لا يدور عن “سينوفاك” بل عن “أستروزينيكا” أو لقاح آخر يعتمد على الرنا (الحمض النووي الريبوزي) المرسال، من المتوقع أن تحصل تايلاند عليه قريبا.

وأعلنت البلاد اليوم الأحد عن تسجيل 9418 حالة إصابة بمرض “كوفيد-19” خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد منذ بداية جائحة كورونا.