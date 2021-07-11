مقتل 20 حوثياً بينهم قادة عسكريون في معارك مع الجيش اليمني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الحكومة اليمينة، اليوم الأحد،مقتل 20 حوثياً بينهم قادة عسكريون في معارك مع القوات الحكومية في محافظات البيضاء ومأرب والجوف”.

وقال المركز الإعلامي للجيش إن قواته صدّت هجومًا للحوثيين في منطقة الجدافر بمحافظة الجوف، وإن طائرات التحالف دمّرت عربتين عسكريتين وقتلت مَن فيهما.

وأضاف أن الجيش شنّ هجومًا معاكسًا على مواقع الحوثيين في مناطق شمال غربي محافظة مأرب، بعد ساعات من صدّ هجوم للحوثيين على مواقعه، وأن الحوثيين تكبّدوا خسائر وصفها بالفادحة.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن قالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة اندلعت في مديريتي الصومعة والزاهر عقب معاودة الحوثيين هجومهم على مواقع تمركز قوات الجيش والمقاومة المحلية بهدف استعادة المواقع التي سقطت الأسبوع الماضي.

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.